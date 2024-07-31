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Ожидать ли завтра отключений света: ответ "Укрэнерго"

Среда 31 июля 2024 18:06
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Ожидать ли завтра отключений света: ответ "Укрэнерго" Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Завтра, 1 августа, отключения света по графику в Украине не прогнозируются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрэнерго".

"Завтра, 1 августа, отключения не прогнозируются. При изменении ситуации в энергосистеме - о применении мер ограничения будет сообщено дополнительно", - пишет "Укрэнерго".

Украинцев также призывают пользоваться мощными электроприборами в период с 11:00 до 15:00.

Ситуация со светом в Украине

С начала года Россия прибегла к 8 массированным атакам против объектов энергетической инфраструктуры Украины, в результате чего было потеряно 9 ГВт производственной мощности электростанций. Также обстрелы привели к возвращению графиков отключения света.

В течение последних дней "Укрэнерго" не вводит ограничения, поскольку из-за похолодания тенденция к снижению потребления по стране сохраняется.

Как рассказали в правительстве, сегодня страна в вопросе энергетики вошла в относительный баланс. В течение следующих месяцев, если свет и будут ограничивать, это будет нести незначительный характер.

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Укрэнерго
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