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Чи очікувати українцям індексації пенсій наступного року: відповідь Мінсоцполітики

Фото: Оксана Жолнович (facebook.com.pressclublviv)
Автор: Олександр Білоус

Міністерство соціальної політики України подасть запит на включення коштів на індексацію пенсій у проекті державного бюджету на 2024 рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра соціальної політики Оксани Жолнович в ефірі телемарафону.

"Ми плануємо, тобто ми зараз формуємо наш бюджетний запит, якраз зараз відпрацьовуємо його максимально і плануємо подати відповідні цифри для того, щоб говорити щонайменше про таку ж саму індексацію, як була в цьому році", - сказала вона.

Відзначимо, проект бюджету повинен бути поданий Кабміном до Ради до 15 вересня.

Індексація пенсій

Нагадаємо, в Україні з 1 березня 2023 року проведено індексацію пенсій та підвищено розміри мінімальних пенсій та пенсійних виплат окремим категоріям пенсіонерів. Розміри збільшення пенсії могли бути не менше ніж 100 і не більше 1500 гривень.

За даними ПФУ, всього з 1 березня перераховано 10,5 млн пенсій, середній розмір підвищення - 579,10 гривень.

У підсумку середній розмір пенсії за півроку зріс на 688,85 гривень або на 14,9% до 5 311,44 гривень. При цьому інфляція в Україні з початку 2023 року становила 4,6%.

 

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