Ожидать ли украинцам индексации пенсий в следующем году: ответ Минсоцполитики

"Мы планируем, то есть мы сейчас формируем наш бюджетный запрос, как раз сейчас отрабатываем его максимально и планируем подать соответствующие цифры для того, чтобы говорить по меньшей мере о такой же индексации, как была в этом году", - сказала она.

Отметим, что проект бюджета должен быть подан Кабмином в Раду до 15 сентября.

Индексация пенсий

Напомним, в Украине с 1 марта 2023 года проведена индексация пенсий и повышены размеры минимальных пенсий и пенсионных выплат отдельным категориям пенсионеров. Размеры увеличения пенсии могли быть не менее 100 и не более 1500 гривен.

По данным ПФУ, всего с 1 марта перечислено 10,5 млн пенсий, средний размер повышения - 579,10 гривен.

В итоге средний размер пенсии за полгода вырос на 688,85 гривен или на 14,9% до 5 311,44 грн. При этом инфляция в Украине с начала 2023 года составила 4,6%.