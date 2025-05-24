Чи очікувати стрибка долара: банкір дав прогноз на кінець травня

В останній тиждень травня основні курсові коливання відбуватимуться в попередніх межах. Офіційні курси валют коливатимуться в діапазоні 41,6-41,8 грн/долар та 45,5-47 грн/євро.
По це в коментарі РБК-Україна сказав Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку.
"Загальні обставини ринку не зміняться: на формування курсів передусім впливатиме співвідношення попиту та пропозиції у поєднанні з діями НБУ, який валютними інтервенціями зможе утримати рівновагу, а відтак убезпечити ринок від стрімких курсових змін", - сказав він.
За його словами, важливим протягом тижня також варто вважати збереження притаманних для режиму "керованої гнучкості" ознак, серед яких такі:
"Тобто, усі вагомі ознаки, за якими можна відстежувати температуру ринку будуть сприятливими та прогнозованими: ринок перебуває на рівні, коли йому не загрожують немотивовані, неочікувані потрясіння", - вважає банкір.
"Загалом, підбиваючи підсумки травня, можна зробити висновок, що офіційний курс долара не перетне познаку в 42 грн, таким чином курс може бути в середньому на 1% нижчим, за початковий курс року", - сказав Лєсовий.
За його словами, єдине, що зараз може непокоїти громадян - це рівень споживчих цін, що безперечно тиснутиме на валютний ринок. А також низка воєнних обставин, які тією чи іншою мірою можуть позначитися на настроях. Однак, на його погляд, наразі нових воєнних ризиків не додасться, натомість будь-яке просування до миру навпаки може позитивно вплинути на курсові показники.
"Отже, на валютному ринку нас чекає ще один відносно спокійний тиждень - принаймні наразі відсутні жодні причини, які б могли зашкодити цьому. Загальна ситуація залишиться майже без змін, а відтак весна на валютному ринку минулася досить рівно, без аритмії", - констатував банкір.
Нагадаємо, минулого тижня курс долара зріс лише на 1 копійку з 41,49 до 41,50 грн/долар. Курс євро зріс з 46,44 грн/євро 46,99 грн/євро.
Мінекономіки значно поліпшило прогноз щодо курсу долара. У проєкті бюджетної декларації на 2026-2028 роки йдеться, що середньорічний курс у 2025 році буде на рівні 43,3 грн/долар. Раніше очікувався курс 45 грн/долар. На кінець року прогноз поліпшено до 43,7 грн/долар із 45,6 грн/долар.
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