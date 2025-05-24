Ожидать ли скачка доллара: банкир дал прогноз на конец мая

В последнюю неделю мая основные курсовые колебания будут происходить в прежних пределах. Официальные курсы валют будут колебаться в диапазоне 41,6-41,8 грн/доллар и 45,5-47 грн/евро.
Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Тарас Лесовой, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка.
"Общие обстоятельства рынка не изменятся: на формирование курсов прежде всего будет влиять соотношение спроса и предложения в сочетании с действиями НБУ, который валютными интервенциями сможет удержать равновесие, а затем обезопасить рынок от стремительных курсовых изменений", - сказал он.
По его словам, важным в течение недели также следует считать сохранение присущих для режима "управляемой гибкости" признаков, среди которых следующие:
"То есть, все весомые признаки, по которым можно отслеживать температуру рынка будут благоприятными и прогнозируемыми: рынок находится на уровне, когда ему не угрожают немотивированные, неожиданные потрясения", - считает банкир.
"В целом, подводя итоги мая, можно сделать вывод, что официальный курс доллара не пересечет отметку в 42 грн, таким образом курс может быть в среднем на 1% ниже, чем начальный курс года", - сказал Лесовой.
По его словам, единственное, что сейчас может беспокоить граждан - это уровень потребительских цен, что бесспорно будет давить на валютный рынок. А также ряд военных обстоятельств, которые в той или иной степени могут сказаться на настроениях. Однако, на его взгляд, пока новых военных рисков не добавится, зато любое продвижение к миру наоборот может положительно повлиять на курсовые показатели.
"Итак, на валютном рынке нас ждет еще одна относительно спокойная неделя - по крайней мере пока отсутствуют какие-либо причины, которые могли бы помешать этому. Общая ситуация останется почти без изменений, а затем весна на валютном рынке прошла достаточно ровно, без аритмии", - констатировал банкир.
Напомним, на прошлой неделе курс доллара вырос всего на 1 копейку с 41,49 до 41,50 грн/доллар. Курс евро вырос с 46,44 грн/евро до 46,99 грн/евро.
Минэкономики значительно улучшило прогноз по курсу доллара. В проекте бюджетной декларации на 2026-2028 годы говорится, что среднегодовой курс в 2025 году будет на уровне 43,3 грн/доллар. Ранее ожидался курс 45 грн/доллар. На конец года прогноз улучшен до 43,7 грн/доллар с 45,6 грн/доллар.
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