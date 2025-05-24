Ожидать ли скачка доллара: банкир дал прогноз на конец мая

"Общие обстоятельства рынка не изменятся: на формирование курсов прежде всего будет влиять соотношение спроса и предложения в сочетании с действиями НБУ, который валютными интервенциями сможет удержать равновесие, а затем обезопасить рынок от стремительных курсовых изменений", - сказал он.

По его словам, важным в течение недели также следует считать сохранение присущих для режима "управляемой гибкости" признаков, среди которых следующие:

1) мизерные текущие курсовые изменения;

2) разнонаправленные колебания курсов валют (курсы могут, как расти, так и снижаться);

3) разница между курсами покупки/продажи (спред) будет минимально;

4) минимальная разница между курсами межбанка и наличного рынка (эта тенденция продолжается уже в течение 1,5 месяца);

5) сохранение на прежнем уровне соотношения курса доллара к евро: ожидается, что за 1 евро будут давать 1,10-1,15 доллара;

"То есть, все весомые признаки, по которым можно отслеживать температуру рынка будут благоприятными и прогнозируемыми: рынок находится на уровне, когда ему не угрожают немотивированные, неожиданные потрясения", - считает банкир.

Итоги мая

"В целом, подводя итоги мая, можно сделать вывод, что официальный курс доллара не пересечет отметку в 42 грн, таким образом курс может быть в среднем на 1% ниже, чем начальный курс года", - сказал Лесовой.

По его словам, единственное, что сейчас может беспокоить граждан - это уровень потребительских цен, что бесспорно будет давить на валютный рынок. А также ряд военных обстоятельств, которые в той или иной степени могут сказаться на настроениях. Однако, на его взгляд, пока новых военных рисков не добавится, зато любое продвижение к миру наоборот может положительно повлиять на курсовые показатели.

"Итак, на валютном рынке нас ждет еще одна относительно спокойная неделя - по крайней мере пока отсутствуют какие-либо причины, которые могли бы помешать этому. Общая ситуация останется почти без изменений, а затем весна на валютном рынке прошла достаточно ровно, без аритмии", - констатировал банкир.