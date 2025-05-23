НБУ підвищив курс долара, євро подорожчав до 47 гривень

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає другий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

На готівковому ринку курс долара зріс на 5 копійок до 41,65 гривень.

На міжбанку сьогодні курс зріс на 2 копійки до 41,50-41,53 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс на 26 травня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5094 гривень за 1 долар (+0,0095 грн).

Ситуація на ринку

Дані НБУ свідчать про різке зниження попиту на валюту.

Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли в Україну у квітні 2025 року, становив 564 млн доларів. Це в 1,9 раза менше, ніж у березні.

Банки ввезли в Україну готівкових доларів на 300 млн доларів, що в 2,7 раза менше, ніж у березні (801 млн доларів).

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