Чи очікується зустріч Сибіги та Рубіо під час засідання у Брюсселі: відповідь міністра

За словами Сибіги, він отримав запрошення до участі в засіданні міністрів закордонних справ країн НАТО у Брюсселі.

"Звичайно, будь-який багатосторонній захід я завжди використовую для проведення двосторонніх зустрічей. У мене, станом на зараз, вже підтверджено 14 зустрічей з моїми колегами, з міністрами закордонних справ країн НАТО. І, звичайно, що ми зацікавлені у проведенні зустрічі з держсекретарем Рубіо", - додав він.

Засідання у Брюсселі

Голови МЗС країн-членів НАТО 3-4 квітня проведуть зустріч в штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі.

Сьогодні, 1 квітня, Білий дім заявив, що Рубіо з 2 по 4 квітня відвідає Брюссель також для участі у засідання. Під час засідання порушуватимуться питання: