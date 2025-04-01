Ожидается ли встреча Сибиги и Рубио во время заседания в Брюсселе: ответ министра

Глава МИД Андрей Сибига заинтересован во встрече с государственным секретарем США Марко Рубио во время визита в Брюссель.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сибигу во время совместной пресс-конференции с главой МИД Германии Анналеной Бербок.
По словам Сибиги, он получил приглашение к участию в заседании министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе.
"Конечно, любое многостороннее мероприятие я всегда использую для проведения двусторонних встреч. У меня, по состоянию на сейчас, уже подтверждено 14 встреч с моими коллегами, с министрами иностранных дел стран НАТО. И, конечно, что мы заинтересованы в проведении встречи с госсекретарем Рубио", - добавил он.
Главы МИД стран-членов НАТО 3-4 апреля проведут встречу в штаб-квартире Альянса в Брюсселе.
Сегодня, 1 апреля, Белый дом заявил, что Рубио со 2 по 4 апреля посетит Брюссель также для участия в заседании. Во время заседания будут подниматься вопросы:
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