Чи обваляться ціни на АЗС в Україні після заяви Ірану: прогноз експерта

Як реагує ринок

За словами експерта, український ринок уже реагує на глобальне падіння цін. Близько десятка мереж АЗС другого ешелону вже знизили вартість пального.

"Сьогодні і вчора було зниження. Під вечір сьогодні теж ціни пішли донизу", - сказав Куюн.

За його словами, якщо світові ціни падатимуть стабільно, темпи здешевлення в Україні будуть такими ж швидкими, як і під час попереднього подорожчання.

Куюн також звернув увагу на те, що роздрібні ціни знижуються вже декілька днів, але споживачі часто цього не помічають. У суспільстві виникає хибне враження, що вартість пального лише стрімко зростає, хоча насправді ринок реагує і на здешевлення, зауважив експерт.

Чому ціни не впадуть миттєво

Здешевлення на АЗС не буде одномоментним через інерцію ринку та наявність запасів пального, закупленого за високими цінами на піку попиту. Оскільки компанії не можуть швидко розпродати дорогий ресурс, зниження вартості відбуватиметься крок за кроком, попередив Куюн.

"Ціна буде знижуватись. Але от сьогодні впала на 10% ціна, вона не впаде завтра на 10%, і післязавтра не впаде. Тому що вже є дорогі запаси, які закупили на піку ціни", - пояснив він.

Через різке падіння оптових цін на ринку можливі навіть банкрутства дрібних компаній без власних АЗС, які змушені продавати пальне у збиток, вважає Куюн.

Проте загалом бізнес зацікавлений у зниженні цін, оскільки дешевше пальне стимулює попит і збільшує обсяги продажів.

"Тому (ціна на пальне - ред.) буде падати, я думаю, максимально швидко, наскільки це буде дозволяти ситуація. Всі цього хочуть", - резюмував експерт.