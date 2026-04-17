Обвалятся ли цены на АЗС в Украине после заявления Ирана: прогноз эксперта

Главное: Реакция рынка: Украинские АЗС, в том числе около десятка сетей второго эшелона, уже начали снижать стоимость топлива.

Украинские АЗС, в том числе около десятка сетей второго эшелона, уже начали снижать стоимость топлива. Постепенное удешевление: Мгновенного обвала ценников не будет, поскольку компаниям нужно время на распродажу дорогих запасов.

Мгновенного обвала ценников не будет, поскольку компаниям нужно время на распродажу дорогих запасов. Угроза банкротств: Резкое снижение оптовых цен заставляет мелкие компании без собственных заправок продавать топливо в убыток.

Резкое снижение оптовых цен заставляет мелкие компании без собственных заправок продавать топливо в убыток. Что будет дальше: Бизнес напрямую заинтересован в дешевом топливе для стимулирования спроса, поэтому цены на АЗС будут падать так быстро, как это будет позволять ситуация.

Как реагирует рынок

По словам эксперта, украинский рынок уже реагирует на глобальное падение цен. Около десятка сетей АЗС второго эшелона уже снизили стоимость топлива.

"Сегодня и вчера было снижение. Под вечер сегодня тоже цены пошли вниз", - сказал Куюн.

По его словам, если мировые цены будут падать стабильно, темпы удешевления в Украине будут такими же быстрыми, как и во время предыдущего подорожания.

Куюн также обратил внимание на то, что розничные цены снижаются уже несколько дней, но потребители часто этого не замечают. В обществе возникает ложное впечатление, что стоимость топлива только стремительно растет, хотя на самом деле рынок реагирует и на удешевление, отметил эксперт.

Почему цены не упадут мгновенно

Удешевление на АЗС не будет одномоментным из-за инерции рынка и наличия запасов топлива, закупленного по высоким ценам на пике спроса. Поскольку компании не могут быстро распродать дорогой ресурс, снижение стоимости будет происходить шаг за шагом, предупредил Куюн.

"Цена будет снижаться. Но вот сегодня упала на 10% цена, она не упадет завтра на 10%, и послезавтра не упадет. Потому что уже есть дорогие запасы, которые закупили на пике цены", - пояснил он.

Из-за резкого падения оптовых цен на рынке возможны даже банкротства мелких компаний без собственных АЗС, которые вынуждены продавать топливо в убыток, считает Куюн.

Однако в целом бизнес заинтересован в снижении цен, поскольку более дешевое топливо стимулирует спрос и увеличивает объемы продаж.

"Поэтому (цена на топливо - ред.) будет падать, я думаю, максимально быстро, насколько это будет позволять ситуация. Все этого хотят", - резюмировал эксперт.