Чи обов'язково українцям міняти паспорт-книжечку на ID: пояснення міграційної служби

В Україні поки не визначили кінцевий термін дії паспортів громадянина України зразка 1994 року. Тобто власники таких документів можуть і надалі користуватися ними, якщо вони дійсні та не потребують заміни.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на Державну міграційну службу України .

Коли паспорт потрібно обмінювати

Обмін паспортів старого зразка на ID-картки здійснюється за бажанням власника, або ж у випадках, коли документ підлягає заміні. Йдеться про:

втрату;

крадіжку;

псування;

зміну персональних даних - наприклад, прізвища після одруження.

Якщо не вклеїли фото

Також паспорт-книжечку доведеться обміняти на ID-картку, якщо власник не вклеїв фотографію протягом місяця після досягнення 25 чи 45 років. У такому разі документ вважається недійсним, і його замінюють на новий формат.

Таким чином, українці можуть залишати собі паспорт зразка 1994 року, але в разі потреби оновлення чи відновлення отримають уже сучасну ID-картку.

Процедура отримання паспорта громадянина України

Нагадаємо, що з 1 січня 2016 року паспорти громадянина України видаються лише у формі ID-картки. Їх можна оформити, починаючи з 14 років. Також нові паспорти видаються у вигляді ID-картки під час заміни паспорта-книжечки.

Оформлення нової ID-картки включає фотографування, здачу відбитків пальців (за бажанням особи) та електронного підпису.

Паспорт громадянина України можна оформити навіть за кордоном, втім лише у тих містах, де є ДП "Документ".