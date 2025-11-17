ua en ru
Обязательно ли украинцам менять паспорт-книжечку на ID: объяснение миграционной службы

Понедельник 17 ноября 2025 08:00
Обязательно ли украинцам менять паспорт-книжечку на ID: объяснение миграционной службы Обязательно ли менять паспорт-книжечку на ID (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

В Украине пока не определили конечный срок действия паспортов гражданина Украины образца 1994 года. То есть владельцы таких документов могут и в дальнейшем пользоваться ими, если они действительны и не требуют замены.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Государственную миграционную службу Украины.

Когда паспорт нужно обменивать

Обмен паспортов старого образца на ID-карты осуществляется по желанию владельца, или же в случаях, когда документ подлежит замене. Речь идет о:

  • потере;
  • краже;
  • порче;
  • изменении персональных данных - например, фамилии после бракосочетания.

Если не вклеили фото

Также паспорт-книжечку придется обменять на ID-карту, если владелец не вклеил фотографию в течение месяца после достижения 25 или 45 лет. В таком случае документ считается недействительным, и его заменяют на новый формат.

Таким образом, украинцы могут оставлять себе паспорт образца 1994 года, но в случае необходимости обновления или восстановления получат уже современную ID-карту.

Процедура получения паспорта гражданина Украины

Напомним, что с 1 января 2016 года паспорта гражданина Украины выдаются только в форме ID-карты. Их можно оформить, начиная с 14 лет. Также новые паспорта выдаются в виде ID-карты при замене паспорта-книжечки.

Оформление новой ID-карты включает фотографирование, сдачу отпечатков пальцев (по желанию лица) и электронной подписи.

Паспорт гражданина Украины можно оформить даже за рубежом, но только в тех городах, где есть ГП "Документ".

Читайте также о том, что недавно Верховная Рада поддержала постановление №13369, которым вносятся изменения в образцы паспорта гражданина Украины, в том числе для выезда за границу. Отныне записи в паспорте-книжечке не будут содержать русского языка.

Ранее мы писали о том, что граждане Украины, которые оказались за границей без действительного загранпаспорта, могут воспользоваться удостоверением личности на возвращение в Украину - так называемым "белым паспортом". Документ подтверждает личность и гражданство и дает право на въезд в страну.

