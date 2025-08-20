Обязательно ли школьникам учиться до 30 июня: ответ МОН
Согласно новому постановлению Кабинета министров Украины, новый учебный год продлится с 1 сентября 2025 года до 30 июня 2026 года. При этом июнь не является обязательным учебным месяцем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство образования Украины.
Отмечается, что 30 июня 2026 года - это предельная дата завершения учебного года. В то же время учебные заведения имеют право самостоятельно определять фактическую дату завершения учебных занятий и начала каникул.
Этот функционал возложен на педагогический совет учебного заведения. При этом педагогический совет обязан учесть
- учебную нагрузку на заведение и учеников;
- ситуацию с безопасностью в регионе;
- потребности и состояние учащихся заведения;
- готовность педагогов заведения для обучения.
"Поэтому даты завершения обучения, проведения последнего звонка и продолжительность летних каникул могут отличаться в разных учебных заведениях", - сказано в сообщении.
При этом июнь не является официальным обязательным учебным месяцем. Учебное заведение имеет право как завершить учебный год в мае, так и продолжить обучение в июне, или организовать в этот промежуток времени консультации, индивидуальные занятия, проектные дни или учебные экскурсии.
"Такие форматы помогают преодолеть образовательные потери, но их внедрение является правом, а не обязанностью учебного заведения", - добавили в министерстве.
Отмена дистанционного обучения: что известно
Напомним, Министерство образования и науки Украины отменило приказ №1112, но его основные идеи остаются: адаптация обучения к условиям войны через дистанционные классы, педагогический патронаж и украиноведческий компонент для детей за рубежом.
При этом форма обучения будет зависеть от ситуации с безопасностью: очное в безопасных регионах, дистанционное на прифронтовых, индивидуальные занятия на оккупированных территориях. Дистанционные классы должны быть отдельными и минимум на 5 учеников.