Обязательно ли школьникам учиться до 30 июня: ответ МОН

Украина, Среда 20 августа 2025 22:47
Обязательно ли школьникам учиться до 30 июня: ответ МОН Иллюстративное фото: в МОН объяснили, обязательно ли учиться в июне (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Согласно новому постановлению Кабинета министров Украины, новый учебный год продлится с 1 сентября 2025 года до 30 июня 2026 года. При этом июнь не является обязательным учебным месяцем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство образования Украины.

Отмечается, что 30 июня 2026 года - это предельная дата завершения учебного года. В то же время учебные заведения имеют право самостоятельно определять фактическую дату завершения учебных занятий и начала каникул.

Этот функционал возложен на педагогический совет учебного заведения. При этом педагогический совет обязан учесть

  • учебную нагрузку на заведение и учеников;
  • ситуацию с безопасностью в регионе;
  • потребности и состояние учащихся заведения;
  • готовность педагогов заведения для обучения.

"Поэтому даты завершения обучения, проведения последнего звонка и продолжительность летних каникул могут отличаться в разных учебных заведениях", - сказано в сообщении.

При этом июнь не является официальным обязательным учебным месяцем. Учебное заведение имеет право как завершить учебный год в мае, так и продолжить обучение в июне, или организовать в этот промежуток времени консультации, индивидуальные занятия, проектные дни или учебные экскурсии.

"Такие форматы помогают преодолеть образовательные потери, но их внедрение является правом, а не обязанностью учебного заведения", - добавили в министерстве.

Отмена дистанционного обучения: что известно

Напомним, Министерство образования и науки Украины отменило приказ №1112, но его основные идеи остаются: адаптация обучения к условиям войны через дистанционные классы, педагогический патронаж и украиноведческий компонент для детей за рубежом.

При этом форма обучения будет зависеть от ситуации с безопасностью: очное в безопасных регионах, дистанционное на прифронтовых, индивидуальные занятия на оккупированных территориях. Дистанционные классы должны быть отдельными и минимум на 5 учеников.

