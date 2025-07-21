Чи обов'язково аналізи здавати на голодний шлунок? Відповідь вас здивує

Багато хто досі впевнений, що перед візитом до лабораторії треба відмовитися від їжі на 12 годин. Але чи справді це завжди необхідно, чи це застарілий міф?
РБК-Україна повідомляє лише про три аналізи, які обов'язково потрібно здавати на голодний шлунок.
За словами ендокринолога Олени Доманської, на голодний шлунок варто здавати лише такі аналізи:
Всі ніші аналізи можна здавати у будь-який час доби.
Важливо, що глюкоза підвищується після прийому їжі (особливо вуглеводів), тому для точного вимірювання потрібно бути натще (8-12 годин без їжі).
Не всі аналізи потребують голодного шлунку, але частина з них - критично важлива саме в стані натще, інакше результат буде неточним або навіть хибним.
Деякі показники стабільні незалежно від їжі. Також в окремих тестах їжа - частина діагностики.
Дозволено здавати після їжі такі аналізи:
Навіть якщо аналіз можна здавати після їжі, бажано:
Тому перед здачею обовʼязково консультуйтеся з лікарем, або уточнюйте у лабораторії.
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка ендокринолога Олени Доманської та сайт Нealth harvard.