Чи обов'язково аналізи здавати на голодний шлунок? Відповідь вас здивує

Які аналізи здавати на голодний шлунок

За словами ендокринолога Олени Доманської, на голодний шлунок варто здавати лише такі аналізи:

глюкозу

рівень інсуліну

рівень лептину

Всі ніші аналізи можна здавати у будь-який час доби.

Важливо, що глюкоза підвищується після прийому їжі (особливо вуглеводів), тому для точного вимірювання потрібно бути натще (8-12 годин без їжі).

Що варто знати

Не всі аналізи потребують голодного шлунку, але частина з них - критично важлива саме в стані натще, інакше результат буде неточним або навіть хибним.

Деякі показники стабільні незалежно від їжі. Також в окремих тестах їжа - частина діагностики.

Дозволено здавати після їжі такі аналізи:

загальний аналіз сечі (ЗАС) - можна здавати в будь-який час доби. Їжа може трохи змінити колір сечі (через буряк, моркву, вітаміни), але не впливає на основні показники

загальний аналіз крові (ЗАК) - у більшості випадків допустимо здавати після легкої їжі. Але бажано уникати жирного та солодкого. Після ситної їжі може трохи підвищитися кількість лейкоцитів

аналіз на антитіла (IgG, IgM)

ДНК/генетичні тести - генетичні характеристики не залежать від того, що ви їли. Можна здавати в будь-який час

аналіз мокротиння - їжа не має значення - головне, щоб мокротиння було зібране правильно

Навіть якщо аналіз можна здавати після їжі, бажано:

уникати жирної, солодкої, важкої їжі

здавати через 1-2 години після прийому їжі

не палити, не пити каву/алкоголь перед аналізом

Тому перед здачею обовʼязково консультуйтеся з лікарем, або уточнюйте у лабораторії.