Обязательно ли анализы сдавать на голодный желудок? Ответ вас удивит

Какие анализы сдавать на голодный желудок

По словам эндокринолога Елены Доманской, на голодный желудок стоит сдавать только такие анализы:

глюкозу

уровень инсулина

уровень лептина

Все ниши анализы можно сдавать в любое время суток.

Важно, что глюкоза повышается после приема пищи (особенно углеводов), поэтому для точного измерения нужно быть натощак (8-12 часов без еды).

Что стоит знать

Не все анализы требуют голодного желудка, но часть из них - критически важна именно в состоянии натощак, иначе результат будет неточным или даже ложным.

Некоторые показатели стабильны независимо от еды. Также в отдельных тестах еда - часть диагностики.

Разрешено сдавать после еды такие анализы:

общий анализ мочи (ОАМ) - можно сдавать в любое время суток. Еда может немного изменить цвет мочи (из-за свеклы, моркови, витаминов), но не влияет на основные показатели

общий анализ крови (ОАК) - в большинстве случаев допустимо сдавать после легкой пищи. Но желательно избегать жирного и сладкого. После сытной еды может немного повыситься количество лейкоцитов

анализ на антитела (IgG, IgM)

ДНК/генетические тесты - генетические характеристики не зависят от того, что вы ели. Можно сдавать в любое время

анализ мокроты - еда не имеет значения - главное, чтобы мокрота была собрана правильно

Даже если анализ можно сдавать после еды, желательно:

избегать жирной, сладкой, тяжелой пищи

сдавать через 1-2 часа после приема пищи

не курить, не пить кофе/алкоголь перед анализом

Поэтому перед сдачей обязательно консультируйтесь с врачом, или уточняйте в лаборатории.