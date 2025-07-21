Обязательно ли анализы сдавать на голодный желудок? Ответ вас удивит

Многие до сих пор уверены, что перед визитом в лабораторию надо отказаться от еды на 12 часов. Но действительно ли это всегда необходимо, или это устаревший миф?
РБК-Украина сообщает лишь о трех анализах, которые обязательно нужно сдавать на голодный желудок.
По словам эндокринолога Елены Доманской, на голодный желудок стоит сдавать только такие анализы:
Все ниши анализы можно сдавать в любое время суток.
Важно, что глюкоза повышается после приема пищи (особенно углеводов), поэтому для точного измерения нужно быть натощак (8-12 часов без еды).
Не все анализы требуют голодного желудка, но часть из них - критически важна именно в состоянии натощак, иначе результат будет неточным или даже ложным.
Некоторые показатели стабильны независимо от еды. Также в отдельных тестах еда - часть диагностики.
Разрешено сдавать после еды такие анализы:
Даже если анализ можно сдавать после еды, желательно:
Поэтому перед сдачей обязательно консультируйтесь с врачом, или уточняйте в лаборатории.
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница эндокринолога Елены Доманской и сайт Нealth harvard.