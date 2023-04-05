Чи обміняють Кулініча на військових ЗСУ як Медведчука: відповідь ДБР та СБУ

Наразі питання про обмін колишнього голови СБУ Криму Олега Кулініча на українських полонених по прикладу кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука не вирішено. Водночас попри обмін, якщо він відбудеться, вирок Кулінічу все одно буде винесено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільний брифінг СБУ та ДБР.

"Що стосується вашого питання (щодо можливого обміну Кулініча, - ред.), то воно лежить більш у політичній площині. Ми сьогодні обговорюємо юридичні аспекти", - сказав речник СБУ Артем Дехтяренко.

При цьому, як підкреслила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян, якщо навіть обмін Кулініча і проведуть, то справу проти нього не закриють і вирок все одно буде винесено.

"По Кулінічу. Незалежно від того, яке буде ухвалене політичне рішення (чи буде обмін, - ред.), справа буде в суді. Вона буде досліджуватись після того, як він ознайомиться з матеріалами. Судові засідання будуть проводитись. І буде вирок", - зазначила вона.

Дехтяренко також додав, що з початку повномасштабного вторгнення вдалося повернути 2005 осіб, включаючи і цивільних, і військових.

Затримання Кулініча

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський звільнив Олега Кулініча з посади начальника управління СБУ в Автономній республіці Крим ще в березні 2022 року.

А 16 липня 2022 року Служба безпеки України та Держбюро розслідувань затримали Кулініча за підозрою в держзраді. Правоохоронці заявили, що Кулініч працював на російські спецслужби.

Колишньому начальнику кримського управління Служби безпеки України Олегу Кулінічу обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави.

Буквально сьогодні правоохоронці завершили досудове розслідування стосовно колишнього очільника управління СБУ в Криму Олега Кулініча. З'явилися нові докази, які підтверджують його зв'язки з російською ФСБ.

Обмін Медведчука

У 2021 році Віктору Медведчуку оголосили декілька підозр. Зокрема, його підозрюють у державній зраді та роботі з терористичним організаціям "ЛДНР".

До початку війни він знаходився під домашнім арештом, з-під якого втік відразу після початку бойових дій. Про затримання Медведчука стало відомо ввечері 12 квітня 2022 року. Він намагався втекти з країни.

Україна передала Росії колишнього нардепа та одного з лідерів "Опозиційної платформи За життя" Віктора Медведчука в рамках одного з обмінів полоненими. Тоді, 22 вересня 2022 року, Україна повернула 215 наших військових, серед яких 108 бійців "Азову".