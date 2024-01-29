Чи обговорювалася допомога ЄС у розмірі 50 млрд євро для України: відповідь Сійярто

"Що стосується 50 млрд підтримки - це не двостороннє питання. Тому ми будемо обговорювати це в Брюселі", - заявив він.

50 млрд євро для України від ЄС

У червні минулого року Єврокомісія запропонувала створити для України спеціальний механізм, за яким буде надано гранти та позички на суму до 50 млрд євро на період до 2027 року. Він має замінити поточну підтримку України через Програму макроекономічної фінансової допомоги, термін дії якої закінчився наприкінці 2023 року.

На саміті лідерів країн Євросоюзу 14-15 грудня Угорщина заблокувала рішення виділити Україні 50 млрд євро на 2024-2027 роки.

Питання допомоги Україні розглядатиметься на саміті ЄС 1 лютого. Але угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан погрожує, що заблокує його. Він вимагає поступок від ЄС в обмін на схвалення пакета.

На тлі цього у Європарламенті ініціювали збір підписів під петицією, щоб позбавити Угорщину права голосу у Раді ЄС. За чотири дні стало відомо, що необхідну кількість підписів було зібрано.

При цьому в ЄС натякнули, що отримали позитивний сигнал від Угорщини щодо пакета допомоги для України.

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