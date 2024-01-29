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Обсуждалась ли помощь ЕС в размере 50 млрд евро для Украины: ответ Сийярто

Фото: министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто (flickr.com)
Автор: Валерия Полищук

Вопрос фона Европейского союза для Украины в размере 50 млрд евро не обсуждался, поскольку это не двусторонний вопрос.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместную пресс-конференцию с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и главой Офиса президента Андреем Ермаком.

"Что касается 50 млрд поддержки - это не двусторонний вопрос. Поэтому мы будем обсуждать это в Брюсселе", - заявил он.

50 млрд евро для Украины от ЕС

В июне прошлого года Еврокомиссия предложила создать для Украины специальный механизм, по которому будут предоставлены гранты и ссуды на сумму до 50 млрд евро на период до 2027 года. Он должен заменить текущую поддержку Украины через Программу макроэкономической финансовой помощи, срок действия которой истек в конце 2023 года.

На саммите лидеров стран Евросоюза 14-15 декабря Венгрия заблокировала решение выделить Украине 50 млрд евро на 2024-2027 годы.

Вопрос помощи Украине будет рассматриваться на саммите ЕС 1 февраля. Но венгерский премьер-министр Виктор Орбан угрожает, что заблокирует его. Он требует уступок от ЕС в обмен на одобрение пакета.

На этом фоне в Европарламенте инициировали сбор подписей под петицией, чтобы лишить Венгрию права голоса в Совете ЕС. Через четыре дня стало известно, что необходимое количество подписей было собрано.

При этом в ЕС намекнули, что получили положительный сигнал от Венгрии о пакете помощи для Украины.

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