Чи необхідно робити пробу Манту щороку: пояснення МОЗ

Питання про щорічне проведення проби Манту залишається актуальним, проте відповідь проста: це не є необхідним.

Нагадуємо, що проба Манту - це не вакцинація. Її не обов'язково робити кожній дитині, а тим більше щороку. Призначення цього тесту може бути зроблене лікарем після ретельного обстеження та опитування, якщо є конкретні підстави.

Сімейний лікар або педіатр має пояснити батькам, чому виникла потреба в цьому діагностичному тесті. Як правило, проба Манту проводиться дітям, які належать до груп ризику щодо розвитку туберкульозу.

Не варто хвилюватися, якщо результат Манту виявиться позитивним. Це не обов'язково означає наявність туберкульозу. Лікар надасть детальні роз'яснення щодо результатів і за необхідності направить дитину до фтизіатра для подальшого обстеження.