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Необходимо ли делать пробу Манту каждый год: объяснение Минздрава

Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Проба Манту не является вакцинацией, поэтому ее не нужно делать ежегодно. Впрочем, есть исключения, но в таком случае пробу назначает врач.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Министерства здравоохранения (МОЗ).

Вопрос о ежегодном проведении пробы Манту остается актуальным, однако ответ прост: это не необходимо.

Напоминаем, что проба Манту - это не вакцинация. Ее не обязательно делать каждому ребенку, а тем более каждый год. Назначение этого теста может быть сделано врачом после тщательного обследования и опроса, если есть конкретные основания.

Семейный врач или педиатр должны объяснить родителям, почему возникла потребность в этом диагностическом тесте. Как правило, проба Манту проводится детям, относящимся к группам риска развития туберкулеза.

Не стоит беспокоиться, если результат Манту окажется положительным. Это не обязательно означает наличие туберкулеза. Врач предоставит детальные разъяснения по результатам и при необходимости направит ребенка к фтизиатру для дальнейшего обследования.

 

 

Напомним, РБК-Украина писало о столбняке и как себя защитить от заболевания.

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Министерство здравоохранения Украины