ua en ru
Нд, 06 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Чи необхідно робити пробу Манту щороку: пояснення МОЗ

Неділя 06 жовтня 2024 16:40
UA EN RU
Чи необхідно робити пробу Манту щороку: пояснення МОЗ Ілюстративне зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Проба Манту не є вакцинацією, у зв'язку з чим її не потрібно робити щорічно. Втім, є виключення, але в такому випадку пробу призначає лікар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).

Питання про щорічне проведення проби Манту залишається актуальним, проте відповідь проста: це не є необхідним.

Нагадуємо, що проба Манту - це не вакцинація. Її не обов'язково робити кожній дитині, а тим більше щороку. Призначення цього тесту може бути зроблене лікарем після ретельного обстеження та опитування, якщо є конкретні підстави.

Сімейний лікар або педіатр має пояснити батькам, чому виникла потреба в цьому діагностичному тесті. Як правило, проба Манту проводиться дітям, які належать до груп ризику щодо розвитку туберкульозу.

Не варто хвилюватися, якщо результат Манту виявиться позитивним. Це не обов'язково означає наявність туберкульозу. Лікар надасть детальні роз'яснення щодо результатів і за необхідності направить дитину до фтизіатра для подальшого обстеження.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про правець та як себе захистити від захворювання.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мінстерство охорони здоров'я України
NEWS
Трамп на першій зустрічі з Путіним запитав про постачання зброї Україні: NYT дізналося про деталі
Трамп на першій зустрічі з Путіним запитав про постачання зброї Україні: NYT дізналося про деталі
DAILY
"Нехай бомблять Москву!" Як живе Запоріжжя після атак КАБами і що там говорять про Росію
Юлія Акимова, Віталій Носач "Нехай бомблять Москву!" Як живе Запоріжжя після атак КАБами і що там говорять про Росію