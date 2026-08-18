Чи наважиться Путін на нову мобілізацію в РФ: пояснення ГУР

За його словами, якщо російський диктатор ухвалить остаточне рішення, українська розвідка фіксуватиме відповідні індикатори, а також певні ознаки мобілізаційних заходів.

Скібіцький чітко дав зрозуміти, що приховану мобілізацію в наш час провести неможливо.

Важливо розуміти, що Москва, так чи інакше, вже готова до неї, адже чинним залишається указ Путіна ще від 2022 року.

Час, який залишився до виборів, ворог використає для просування на тих ділянках фронту, де він ще може це зробити.

"У росіян є досвід проведення такої мобілізації, і ми його розуміємо. Вони почали часткову мобілізацію в другій половині жовтня 2022 року. Бойові підрозділи, які могли реально вступити в бій, були на фронті у січні 2023-го, якась частина була ще в грудні", - наголосив Скібіцький.

Без мобілізації Росія не зможе сформувати нові з'єднання

Як пояснив генерал-майор, командування РФ хоче на основі наявних бойових бригад сформувати дивізії, однак особового складу наразі бракує.

Ба більше, ворог навіть не здатний вирішити проблему комплектування сил безпілотних систем.

"Їхнє військове командування вважало, що всі студенти побіжать туди, а в реальності у них виконання плану щодо набору до сил БпС - всього лише 30%. Вони намагаються забирати особовий склад з інших видів та родів військ, але загалом набір провалюється", - розповів Скібіцький.

Як вдалося дізнатися ГУР, у Кремля є план на 2026 рік - рекрутувати 409 тисяч осіб. Щоб його реалізувати, Путін ухвалив закон про скорочення переліку злочинів, які забороняють укладати контракти на війну.

"По суті, під обмеженням залишились "предатели родины", педофіли та політичні засуджені. Усі решта - вбивці, ґвалтівники, члени ОПГ, наркоторговці - можуть підписувати контракти. І на сьогодні з цієї категорії вже 28 тисяч уклали контракти", - наголосив представник ГУР.

Він також попередив, що в другій половині року ворог збільшує плани щодо контрактів. Зараз набір контрактників дещо просів - він на рівні 98%, але стільки підписали контракт добровільно.

"Там немає демократії, усі підуть в армію - побачите", - підсумував Скібіцький.