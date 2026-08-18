Решится ли Путин на новую мобилизацию в РФ: объяснение ГУР

По его словам, если российский диктатор примет решение, то украинская разведка будет фиксировать соответствующие индикаторы, а также определенные признаки мобилизационных мер.

Скибицкий четко дал понять, что скрытую мобилизацию в наше время провести невозможно.

Важно понимать, что Москва, так или иначе, уже готова к ней, ведь указ Путина, действующий с 2022 года, остается в силе.

Оставшееся до выборов время враг использует для продвижения на тех участках фронта, где он еще может это сделать.

"У россиян есть опыт проведения такой мобилизации, и мы его понимаем. Они начали частичную мобилизацию во второй половине октября 2022 года. Боевые подразделения, которые могли реально вступить в бой, были на фронте в январе 2023, какая-то часть была еще в декабре", - подчеркнул Скибицкий.

Без мобилизации Россия не сможет сформировать новые соединения

Как объяснил генерал-майор, командование РФ хочет на основе имеющихся боевых бригад сформировать дивизии, однако личного состава пока не хватает.

Более того, враг даже не способен решить проблему комплектования сил беспилотных систем.

"Их военное командование считало, что все студенты побегут туда, а в реальности у них выполнение плана по набору сил БПС - всего лишь 30%. Они пытаются забирать личный состав из других видов и родов войск, но в целом набор проваливается", - рассказал Скибицкий.

Как удалось узнать ГУР, у Кремля есть план на 2026 год - рекрутировать 409 тысяч человек. Чтобы его реализовать, Путин принял закон о сокращении перечня преступлений, запрещающих заключать контракты.

"По сути, под ограничением остались "предатели родины", педофилы и политические осужденные. Все остальные - убийцы, насильники, члены ОПГ, наркоторговцы - могут подписывать контракты. И на сегодняшний день из этой категории уже 28 тысяч заключили контракты", - подчеркнул представитель ГУР.

Он также предупредил, что во второй половине года враг увеличивает планы по контрактам. Сейчас набор контрактников несколько просел - он на уровне 98%, но столько подписали контракт добровольно.

"Там нет демократии, все пойдут в армию - увидите", - подытожил Скибицкий.