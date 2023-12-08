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Чи налагодяться стосунки з Польщею: що думають українці

Фото: українці схильні до позитивного мислення щодо конфлікту з Польщею (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Абсолютна більшість (83%) українців вірять, що відносини з Польщею налагодяться шляхом конструктивного діалогу та взаємних компромісів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Info Sapiens.

Водночас 10% вважають, що відносини будуть погіршуватись, оскільки жодна сторона не бажає поступитись.

Як зазначають соціологи, проблеми у відносинах України та Польщі не могли не позначитись на суспільній думці: так, якщо в 2022 році 83% українців позитивно ставились до поляків, то в жовтні 2023 року таких 67%; частка нейтрального ставлення зросла з 15% до 30%, але погане ставлення висловили лише 1%.

"Слід зазначити, що опитування проводилось до блокади кордону, тож ставлення могло погіршитись з того часу", - йдеться в повідомленні.

У жовтні 2023 року 48% українців заявили про погіршення відносин з Польщею.

Частка прихильників союзу або співдружності двох держав скоротилась до 45% у порівнянні з 58% в 2022 році.

Опитування проведене Info Sapiens на замовлення та у співпраці з польським Centrum Mieroszewskiego 9-19 жовтня 2022 року серед 1001 респондентів.

Нагадаємо, у квітні 2023 року Польща заблокувала імпорт аграрної продукції з України. Відносини між Польщею та Україною значно погіршилися після того, як Варшава 15 вересня продовжила заборону імпорту зерна з України всупереч рішенню Єврокомісії. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Варшава припинила постачання зброї в Україну.

У листопаді польські перевізники за дозволом Варшави заблокували три пункти пропуску на кордоні з Україною. Польський уряд, який незабаром піде у відставку, підтримав страйкарів.

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Польща