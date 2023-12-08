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Наладятся ли отношения с Польшей: что думают украинцы

Фото: украинцы склонны к позитивному мышлению по поводу конфликта с Польшей (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Абсолютное большинство (83%) украинцев верят, что отношения с Польшей наладятся путем конструктивного диалога и взаимных компромиссов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Info Sapiens.

В то же время, 10% считают, что отношения будут ухудшаться, поскольку ни одна сторона не желает уступить.

Как отмечают социологи, проблемы в отношениях Украины и Польши не могли не сказаться на общественном мнении: если в 2022 году 83% украинцев положительно относились к полякам, то в октябре 2023 таких 67%; доля нейтрального отношения выросла с 15% до 30%, но плохое отношение выразили всего 1%.

"Следует отметить, что опрос проводился до блокады границы, поэтому отношение могло ухудшиться с тех пор", - говорится в сообщении.

В октябре 2023 года 48% украинцев заявили об ухудшении отношений с Польшей.

Доля сторонников союза или содружества двух государств сократилась до 45% по сравнению с 58% в 2022 году.

Опрос проведен Info Sapiens на заказ и в сотрудничестве с польским Centrum Mieroszewskiego 9-19 октября 2022 среди 1001 респондентов.

Напомним, в апреле 2023 года Польша заблокировала импорт аграрной продукции из Украины. Отношения между Польшей и Украиной значительно ухудшились после того, как Варшава 15 сентября продолжила запрет на импорт зерна из Украины вопреки решению Еврокомиссии. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава прекратила поставки оружия в Украину.

В ноябре польские перевозчики по разрешению Варшавы заблокировали три пункта пропуска на границе с Украиной. Польское правительство, которое вскоре уйдет в отставку, поддержало их.

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Польша