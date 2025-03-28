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Чи накопичують російські війська сили на північному кордоні: що кажуть у ОТУ "Сіверськ"

Фото: Ситуація на північному кордоні з Росією (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Українські війська ретельно стежать за ситуацією на північному кордоні з Росією. Сили оборони готові до будь-яких сценаріїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника оперативно-тактичного угрупування військ "Сіверськ" Вадима Мисника в ефірі телемарафону.

Вадим Мисник заявив, що сили оборони України активно виконують бойові завдання на північному кордоні та на суміжних територіях Росії.

За його словами, ситуація в цьому регіоні перебуває під постійним контролем, і українські військові ретельно спостерігають за присутністю ворожих військових формувань.

"На даний момент ознак формування потужного угруповання якогось ми не вбачаємо. Але дуже ретельно до цього готуємося, слідкуємо за ситуацією і готові до різних варіантів розвитку подій", - зазначив Мисник.

Він підкреслив, що українські війська готові до будь-яких дій і залишаються на поготові, щоб забезпечити захист своїх територій.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський заявив, що згідно з даними розвідки, Росія готується до нових наступальних операцій на Сумську, Харківську та Запорізьку області.

Він підкреслив, що російська сторона затягує переговори і намагається втягнути США в беззмістовні дискусії про фальшиві "умови", щоб виграти час і спробувати захопити ще більше територій.

Крім того, російські диверсійно-розвідувальні групи активізували свою діяльність на південному сході Сумщини. Українські військові готові оперативно реагувати на ці загрози.

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