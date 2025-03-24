Війська РФ активізувалися в Сумській області: Демченко про ситуацію на кордоні

Російські диверсійно-розвідувальні групи активізувалися на південному сході Сумщини. Українські захисники оперативно реагують на ці загрози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

Російські війська намагаються прорвати кордон на напрямку Новеньке та Журавка, однак підрозділи сил оборони України знову і знову зупиняють їхні спроби.

Андрій Демченко заявив, що ворог використовує малі штурмові групи для спроб перетину кордону, але ці групи практично одразу знищуються українськими військовими ще на підступах до кордону або безпосередньо після перетину лінії.

Для цього активно застосовуються артилерійські засоби, дрони та інші сучасні технології, які дозволяють оперативно нейтралізувати ворожі сили і не дати можливості росіянам накопичуватися на території України.

Особливу увагу також привертає активізація диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ), які активно діють в прикордонних районах. Раніше більшість ворожих ДРГ було зафіксовано на півночі Сумської області, де вони намагалися проникнути на територію України для проведення диверсійних атак на позиції українських військових.

Однак з часом ситуація змінилася, і тепер ці групи почали з’являтися й на південному сході Сумщини, намагаючись перейти лінію державного кордону та атакувати позиції Збройних сил України.

За словами Демченка, Сили оборони України реагують на ці загрози швидко і ефективно, не дозволяючи ворогу здійснити жодних суттєвих проривів.