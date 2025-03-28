Накапливают ли российские войска силы на северной границе: что говорят в ОТГ "Северск"

Украинские войска тщательно следят за ситуацией на северной границе с Россией. Силы обороны готовы к любым сценариям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера оперативно-тактической группировки войск "Северск" Вадима Мысника в эфире телемарафона.
Вадим Мысник заявил, что силы обороны Украины активно выполняют боевые задачи на северной границе и на сопредельных территориях России.
По его словам, ситуация в этом регионе находится под постоянным контролем, и украинские военные тщательно наблюдают за присутствием вражеских военных формирований.
"На данный момент признаков формирования мощной группировки какой-то мы не видим. Но очень тщательно к этому готовимся, следим за ситуацией и готовы к различным вариантам развития событий", - отметил Мысник.
Он подчеркнул, что украинские войска готовы к любым действиям и остаются наготове, чтобы обеспечить защиту своих территорий.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что согласно данным разведки, Россия готовится к новым наступательным операциям на Сумскую, Харьковскую и Запорожскую области.
Он подчеркнул, что российская сторона затягивает переговоры и пытается втянуть США в бессодержательные дискуссии о фальшивых "условиях", чтобы выиграть время и попытаться захватить еще больше территорий.
Кроме того, российские диверсионно-разведывательные группы активизировали свою деятельность на юго-востоке Сумщины. Украинские военные готовы оперативно реагировать на эти угрозы.
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