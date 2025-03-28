Накапливают ли российские войска силы на северной границе: что говорят в ОТГ "Северск"

Вадим Мысник заявил, что силы обороны Украины активно выполняют боевые задачи на северной границе и на сопредельных территориях России.

По его словам, ситуация в этом регионе находится под постоянным контролем, и украинские военные тщательно наблюдают за присутствием вражеских военных формирований.

"На данный момент признаков формирования мощной группировки какой-то мы не видим. Но очень тщательно к этому готовимся, следим за ситуацией и готовы к различным вариантам развития событий", - отметил Мысник.

Он подчеркнул, что украинские войска готовы к любым действиям и остаются наготове, чтобы обеспечить защиту своих территорий.