Чи накопичують російські війська сили на північному кордоні: що кажуть у ОТУ "Сіверськ"

Українські війська ретельно стежать за ситуацією на північному кордоні з Росією. Сили оборони готові до будь-яких сценаріїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника оперативно-тактичного угрупування військ "Сіверськ" Вадима Мисника в ефірі телемарафону.

Вадим Мисник заявив, що сили оборони України активно виконують бойові завдання на північному кордоні та на суміжних територіях Росії.

За його словами, ситуація в цьому регіоні перебуває під постійним контролем, і українські військові ретельно спостерігають за присутністю ворожих військових формувань.

"На даний момент ознак формування потужного угруповання якогось ми не вбачаємо. Але дуже ретельно до цього готуємося, слідкуємо за ситуацією і готові до різних варіантів розвитку подій", - зазначив Мисник.

Він підкреслив, що українські війська готові до будь-яких дій і залишаються на поготові, щоб забезпечити захист своїх територій.