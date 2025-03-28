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Накапливают ли российские войска силы на северной границе: что говорят в ОТГ "Северск"

Пятница 28 марта 2025 13:26
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Накапливают ли российские войска силы на северной границе: что говорят в ОТГ "Северск" Фото: Ситуация на северной границе с Россией (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Украинские войска тщательно следят за ситуацией на северной границе с Россией. Силы обороны готовы к любым сценариям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера оперативно-тактической группировки войск "Северск" Вадима Мысника в эфире телемарафона.

Вадим Мысник заявил, что силы обороны Украины активно выполняют боевые задачи на северной границе и на сопредельных территориях России.

По его словам, ситуация в этом регионе находится под постоянным контролем, и украинские военные тщательно наблюдают за присутствием вражеских военных формирований.

"На данный момент признаков формирования мощной группировки какой-то мы не видим. Но очень тщательно к этому готовимся, следим за ситуацией и готовы к различным вариантам развития событий", - отметил Мысник.

Он подчеркнул, что украинские войска готовы к любым действиям и остаются наготове, чтобы обеспечить защиту своих территорий.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что согласно данным разведки, Россия готовится к новым наступательным операциям на Сумскую, Харьковскую и Запорожскую области.

Он подчеркнул, что российская сторона затягивает переговоры и пытается втянуть США в бессодержательные дискуссии о фальшивых "условиях", чтобы выиграть время и попытаться захватить еще больше территорий.

Кроме того, российские диверсионно-разведывательные группы активизировали свою деятельность на юго-востоке Сумщины. Украинские военные готовы оперативно реагировать на эти угрозы.

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