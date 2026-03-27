UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

Чи надсилатимуть повістки через "Дію": Мінцифри зробило заяву

09:29 27.03.2026 Пт
1 хв
У пресслужбі сервісу зробили заяву на тлі масових повідомлень в мережі
aimg Ірина Глухова
Фото: повістки в "Дії" видаватимуть українцям чи ні (Віталій Носач, РБК-Україна)

Міністерство цифрової трансформації не розглядає і не планує впроваджувати електронні повістки в "Дії".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву пресслужби сервісу.

У пресслужбі "Дії" наголосили, що така функція не розробляється і не планується.

“Повісток у “Дії” не буде. Команда Мінцифри не працює над цим і не планує впроваджувати подібний функціонал у майбутньому”, - йдеться у заяві пресслужби сервісу державних послуг.

Що передувало

Раніше в інформаційному просторі поширилися заяви народної депутатки від фракції "Слуга народу" Юлії Яцик, яка повідомила, що можливість надсилання повісток через "Дію" нібито розглядають у межах реформи ТЦК та посилення мобілізації.

Протягом останніх років подібні чутки неодноразово ширилися мережею.

Втім, тодішній міністр цифрової трансформації Михайло Федоров наголошував, що повістки військовозобов’язаним через "Дію" не надсилатимуться, і таке нововведення навіть не планується.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Збройні сили УкраїниДіяМобілізація в УкраїніПовістки