Чи надсилатимуть повістки через "Дію": Мінцифри зробило заяву

У пресслужбі "Дії" наголосили, що така функція не розробляється і не планується.

“Повісток у “Дії” не буде. Команда Мінцифри не працює над цим і не планує впроваджувати подібний функціонал у майбутньому”, - йдеться у заяві пресслужби сервісу державних послуг.

Що передувало

Раніше в інформаційному просторі поширилися заяви народної депутатки від фракції "Слуга народу" Юлії Яцик, яка повідомила, що можливість надсилання повісток через "Дію" нібито розглядають у межах реформи ТЦК та посилення мобілізації.