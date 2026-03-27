Будут ли присылать повестки через "Дію": Минцифры сделало заявление

В пресс-службе "Дії" отметили, что такая функция не разрабатывается и не планируется.

"Повесток в "Дії" не будет. Команда Минцифры не работает над этим и не планирует внедрять подобный функционал в будущем", - говорится в заявлении пресс-службы сервиса государственных услуг.

Что предшествовало

Ранее в информационном пространстве распространились заявления народного депутата от фракции "Слуга народа" Юлии Яцык, которая сообщила, что возможность отправки повесток через "Дію" якобы рассматривают в рамках реформы ТЦК и усиления мобилизации.