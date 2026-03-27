RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения Экология

Будут ли присылать повестки через "Дію": Минцифры сделало заявление

09:29 27.03.2026 Пт
1 мин
В пресс-службе сервиса сделали заявление на фоне массовых сообщений в сети
aimg Ірина Глухова
Фото: повестки в "Дії" будут выдавать украинцам или нет (Виталий Носач, РБК-Украина)

Министерство цифровой трансформации не рассматривает и не планирует внедрять электронные повестки в "Дії".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы сервиса.

В пресс-службе "Дії" отметили, что такая функция не разрабатывается и не планируется.

"Повесток в "Дії" не будет. Команда Минцифры не работает над этим и не планирует внедрять подобный функционал в будущем", - говорится в заявлении пресс-службы сервиса государственных услуг.

Что предшествовало

Ранее в информационном пространстве распространились заявления народного депутата от фракции "Слуга народа" Юлии Яцык, которая сообщила, что возможность отправки повесток через "Дію" якобы рассматривают в рамках реформы ТЦК и усиления мобилизации.

В последние годы подобные слухи неоднократно распространялись по сети.

Впрочем, тогдашний министр цифровой трансформации Михаил Федоров подчеркивал, что повестки военнообязанным через "Дію" не будут присылаться, и такое нововведение даже не планируется.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
