Чи можуть водія оштрафувати за тріщини на лобовому склі: пояснення юриста

У деяких випадках за керування несправним транспортним засобом водія в Україні можуть притягнути до адміністративної відповідальності - виписати штраф.
Про це у коментарі РБК-Україна розповів юрист Вадим Володарський.
Згідно зі статтею 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), виписати водієві штраф можуть за керування транспортним засобом (ТЗ), який:
Такі порушення тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - 340 грн.
Якщо ж водій керує несправним транспортним засобом, який використовується для надання послуг з перевезення пасажирів (або ж технічний стан цього ТЗ і обладнання не відповідають вимогам стандартів, Правил дорожнього руху і технічної експлуатації), йому загрожує накладення штрафу в розмірі 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - 680 грн.
Володарський уточнив, що повторне впродовж року вчинення такого порушення тягне за собою більш жорсткі санкції:
"Тому, щоб уникнути цієї повторності у разі чого, потрібно оскаржувати навіть першу постанову, винесену поліцейськими, якщо, звісно, для цього є підстави", - порадив юрист.
За словами експерта, для того, щоб визначитися, в яких з вищеперелічених випадків штрафують, а в яких ні, потрібно звернутися до розділу 31 Правил дорожнього руху (ПДР).
Саме він визначає, в яких випадках експлуатація транспортних засобів заборонена.
Так, згідно з розділом 31 чинних ПДР, технічний стан транспортних засобів та їх обладнання повинні відповідати вимогам стандартів, що стосуються:
"Щодо скла, то експлуатація ТЗ забороняється тільки тоді, якщо передбачені конструкцією транспортного засобу скло або дзеркало заднього виду відсутнє, або ж на них "нанесені покриття чи предмети", які обмежують оглядовість (зокрема, поліцейські можуть вважати таким тонування)", - розповів Володарський.
Отже, тріщини, за його словами, під дане визначення не підпадають.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що реальних підстав затонувати вікна легкового автомобіля - насправді може бути лише кілька.
Водночас мінусів у такого заходу може бути цілий перелік, адже насправді непрозоре скло в машині може спричинити низку незручностей і загроз.
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