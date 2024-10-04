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Чи можуть водія оштрафувати за тріщини на лобовому склі: пояснення юриста

За несправне авто водія можуть покарати штрафом (фото: freepik.com)
Автор: Ірина Костенко, Василина Копитко

У деяких випадках за керування несправним транспортним засобом водія в Україні можуть притягнути до адміністративної відповідальності - виписати штраф.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів юрист Вадим Володарський.

Покарання за керування несправним авто

Згідно зі статтею 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), виписати водієві штраф можуть за керування транспортним засобом (ТЗ), який:

  • має несправності системи гальмового або рульового керування
  • має несправності тягово-зчіпного пристрою
  • має несправності зовнішніх світлових приладів (темної пори доби)
  • має інші технічні несправності, з якими (відповідно до встановлених правил) експлуатація його забороняється
  • переобладнаний з порушенням відповідних правил, норм і стандартів

Такі порушення тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - 340 грн.

Якщо ж водій керує несправним транспортним засобом, який використовується для надання послуг з перевезення пасажирів (або ж технічний стан цього ТЗ і обладнання не відповідають вимогам стандартів, Правил дорожнього руху і технічної експлуатації), йому загрожує накладення штрафу в розмірі 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - 680 грн.

Володарський уточнив, що повторне впродовж року вчинення такого порушення тягне за собою більш жорсткі санкції:

  • або накладення штрафу в розмірі від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 грн до 1700 грн) із позбавленням права керування транспортними засобами на строк від 3 до 6 місяців
  • або адміністративний арешт на строк від 5 до 10 діб

"Тому, щоб уникнути цієї повторності у разі чого, потрібно оскаржувати навіть першу постанову, винесену поліцейськими, якщо, звісно, для цього є підстави", - порадив юрист.

Чи можуть виписати штраф за тріщини на лобовому склі

За словами експерта, для того, щоб визначитися, в яких з вищеперелічених випадків штрафують, а в яких ні, потрібно звернутися до розділу 31 Правил дорожнього руху (ПДР).

Саме він визначає, в яких випадках експлуатація транспортних засобів заборонена.

Так, згідно з розділом 31 чинних ПДР, технічний стан транспортних засобів та їх обладнання повинні відповідати вимогам стандартів, що стосуються:

  • безпеки дорожнього руху та охорони навколишнього середовища
  • правил технічної експлуатації, інструкцій підприємств-виробників та іншої нормативно-технічної документації

"Щодо скла, то експлуатація ТЗ забороняється тільки тоді, якщо передбачені конструкцією транспортного засобу скло або дзеркало заднього виду відсутнє, або ж на них "нанесені покриття чи предмети", які обмежують оглядовість (зокрема, поліцейські можуть вважати таким тонування)", - розповів Володарський.

Отже, тріщини, за його словами, під дане визначення не підпадають.

Чи варто тонувати скло

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що реальних підстав затонувати вікна легкового автомобіля - насправді може бути лише кілька.

Водночас мінусів у такого заходу може бути цілий перелік, адже насправді непрозоре скло в машині може спричинити низку незручностей і загроз.

Читайте також, як швидко очистити лобове скло без "хімії".

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