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Чому не варто тонувати скло автомобіля: ризики та небезпеки

Понеділок 30 вересня 2024 19:35
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Чому не варто тонувати скло автомобіля: ризики та небезпеки Фото: чому не варто тонувати скло автомобіля (freepik.com)
Автор: Константин Широкун

Реальних резонів затонувати вікна легкового автомобіля насправді один-два. Натомість мінусів у цього заходу – цілий перелік. Поки ви будете формувати для нас свій список плюсів, ми пропонуємо наш рейтинг незручностей і загроз, що несе з собою непрозоре скло машини.

Про те, що буде, якщо долити в мотор "не ту" оливу, читайте в матеріалі РБК-Україна.

При підготовці статті були використані матеріали Autocentre та Autobild.

Одним махом "відмінусувати" всі види тонування скла ми не будемо, адже в принципі якісь переваги у такого тюнінгу є. Зокрема, коли це, наприклад, енергозберігаюче атермальне покриття або зі смаком підібрана кольорова плівка для підсилення стилю в екстер’єрі. Але такі варіанти для більшості українських автовласників або недосяжні, або незрозумілі: більшість співвітчизників тонують машину "по-крутому" мало не "в нуль", додатково пояснюючи це бажанням надійно ховатися від чужих очей за темним склом салону.

А взагалі ми звертаємо на це питання увагу водіїв через те, що більшість з них розуміє всі побічні проблеми тонування запізно – коли справу зроблено і за видалення плівки доведеться теж платити гроші.

Чому не варто тонувати скло автомобіля: ризики та небезпеки

Чому не варто тонувати скло в авто

Отже, будь-який бувалий автомобіліст, у водійському житті якого були різні машини і різні ситуації, підтвердить нижчеприведені міркування.

  • Погана видимість. Через темні вікна справді навколо видно гірше, особливо у нічний час. А іноді і в похмуру погоду теж. І хай собі, якщо через темні вікна щось не можуть роздивитись задні пасажири, проте зовсім інша справа, коли затоновані передні вікна і водієві доводиться відкривати вікна, щоб побачити, наприклад, неосвітлений поворот у двір. А як щодо пішохода на узбіччі, який приготувався перебігти дорогу перед вашою машиною? Додайте незручність через контрастну прозорість вікон з різним ступенем затінення – лобового та бокового. Сприйняти адекватно дорожню обстановку за такого огляду непросто.
  • Надмірна увага з боку патрульних. Можливо, ви не знаєте цього, але у правоохоронців завжди було недружнє ставлення до автомобілів з темним склом (і на те є вагомі причини). Тож навіть якщо ваше "затемнення" вписується у дозволені Законом межі, ваше авто в першу чергу привертатиме увагу патрулів. Відтак, вам та вашим пасажирам доведеться витрачати дорогоцінний час на спілкування з служивими, а за гіршого випадку – ще й доводити свою правоту.
  • Загроза ДТП. Ще один аргумент на тему аварійності – активна безпека під час руху. Авто з затемненими вікнами на дорозі перетворюється на непроникний для поглядів інших водіїв об'єкт: сусіди по потоку не бачать нічого з того, що відбувається за вашою машиною. І насправді це не тільки їхня проблема, а й ваша. Тому що у можливому ДТП, яке станеться через обмежений для когось огляд, напевне візьме участь і ваша машина. Наприклад, найбільш ймовірний випадок – попутне зіткнення через те, що водій позаду вас не бачив стоп-сигнали машини, що їде попереду вас, і надто пізно помітив ваші.
  • Сумнівний зовнішній вигляд. Більшість вітчизняних "тюнерів" використовують недорогі тонувальні плівки. Які за два-три теперішніх літа так вигоряють на сонці, що перетворюють вікна на каламутні шибки невиразного бузково-сірого кольору. Додайте до цього віконного "камуфляжу" подряпані гумками дверей бокові вікна, які часто опускали і піднімали у спекотні дні, і ви отримаєте завершений вигляд автівки, яку хотіли зробити "крутою", а вийшло трошки навпаки.

Чому не варто тонувати скло автомобіля: ризики та небезпеки

Коротко

Якщо вже вам дуже-дуже хочеться затонувати машину, ніхто врешті-решт вам цього не заборонить: навіть поліцейські матимуть проблеми, якщо захочуть це зробити. Тому що для накладення штрафу чи заборони експлуатації авто потрібно провести замір світлопропускання. А для цього потрібен особливий прилад та певні умови, зокрема, температура повітря. Щодо законних підстав – пам’ятайте, що згідно діючого сьогодні ГОСТ 5727-88, лобове скло повинно пропускати через себе не менше 75% світла, а всі інші вікна салону – не менше 70%.

Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна розповідало, які колісні диски для авто кращі – литі чи штамповані.

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