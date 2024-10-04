Могут ли водителя оштрафовать за трещины на лобовом стекле: объяснение юриста

Наказание за управление неисправным авто

Согласно статье 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), выписать водителю штраф могут за управление транспортным средством (ТС), которое:

имеет неисправности системы тормозного или рулевого управления

имеет неисправности тягово-сцепного устройства

имеет неисправности наружных световых приборов (в темное время суток)

имеет другие технические неисправности, с которыми (в соответствии с установленными правилами) эксплуатация его запрещается

переоборудовано с нарушением соответствующих правил, норм и стандартов

Такие нарушения влекут за собой наложение штрафа в размере 20 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан - 340 грн.

Если же водитель управляет неисправным транспортным средством, которое используется для предоставления услуг по перевозке пассажиров (или техническое состояние этого ТС и оборудования не отвечают требованиям стандартов, Правил дорожного движения и технической эксплуатации), ему грозит наложение штрафа в размере 40 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан - 680 грн.

Володарский уточнил, что повторное в течение года совершение такого нарушения влечет более жесткие санкции:

или наложение штрафа в размере от 50 до 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 850 грн до 1700 грн) с лишением права управления транспортными средствами на срок от 3 до 6 месяцев

или административный арест сроком от 5 до 10 суток

"Поэтому во избежание этой повторности в случае чего, нужно обжаловать даже первое постановление, вынесенное полицейскими, если, конечно, для этого есть основания", - посоветовал юрист.

Могут ли выписать штраф за трещины на лобовом стекле

По словам эксперта, для того, чтобы определиться, в каких из вышеперечисленных случаев штрафуют, а в каких нет, нужно обратиться к разделу 31 Правил дорожного движения (ПДД).

Именно он определяет, в каких случаях эксплуатация транспортных средств запрещена.

Так, согласно разделу 31 действующих ПДД, техническое состояние транспортных средств и их оборудования должно отвечать требованиям стандартов, которые касаются:

безопасности дорожного движения и охраны окружающей среды

правил технической эксплуатации, инструкций предприятий-производителей и другой нормативно-технической документации

"Что касается стекла, то эксплуатация ТС запрещается только тогда, если предусмотренные конструкцией транспортного средства стекло или зеркало заднего вида отсутствует, или же на них "нанесены покрытия или предметы", ограничивающие обзорность (в частности, полицейские могут считать такой тонировку)", - рассказал Володарский.

Следовательно, трещины, по его словам, под данное определение не подпадают.