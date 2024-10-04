Могут ли водителя оштрафовать за трещины на лобовом стекле: объяснение юриста

В некоторых случаях за управление неисправным транспортным средством водителя в Украине могут привлечь к административной ответственности - выписать штраф.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал юрист Вадим Володарский.
Согласно статье 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), выписать водителю штраф могут за управление транспортным средством (ТС), которое:
Такие нарушения влекут за собой наложение штрафа в размере 20 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан - 340 грн.
Если же водитель управляет неисправным транспортным средством, которое используется для предоставления услуг по перевозке пассажиров (или техническое состояние этого ТС и оборудования не отвечают требованиям стандартов, Правил дорожного движения и технической эксплуатации), ему грозит наложение штрафа в размере 40 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан - 680 грн.
Володарский уточнил, что повторное в течение года совершение такого нарушения влечет более жесткие санкции:
"Поэтому во избежание этой повторности в случае чего, нужно обжаловать даже первое постановление, вынесенное полицейскими, если, конечно, для этого есть основания", - посоветовал юрист.
По словам эксперта, для того, чтобы определиться, в каких из вышеперечисленных случаев штрафуют, а в каких нет, нужно обратиться к разделу 31 Правил дорожного движения (ПДД).
Именно он определяет, в каких случаях эксплуатация транспортных средств запрещена.
Так, согласно разделу 31 действующих ПДД, техническое состояние транспортных средств и их оборудования должно отвечать требованиям стандартов, которые касаются:
"Что касается стекла, то эксплуатация ТС запрещается только тогда, если предусмотренные конструкцией транспортного средства стекло или зеркало заднего вида отсутствует, или же на них "нанесены покрытия или предметы", ограничивающие обзорность (в частности, полицейские могут считать такой тонировку)", - рассказал Володарский.
Следовательно, трещины, по его словам, под данное определение не подпадают.
Напомним, ранее мы рассказывали, что реальных оснований затонировать окна легкового автомобиля - на самом деле может быть всего несколько.
В то же время минусов у такого мероприятия может быть целый перечень, ведь на самом деле непрозрачное стекло в машине может привести к ряду неудобств и угроз.
Читайте также, как быстро очистить лобовое стекло без "химии".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.