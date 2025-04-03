Чи можуть водія оштрафувати за рух під час хвилини мовчання: відповідь юриста

Чи може водій отримати штраф за рух під час хвилини мовчання

Експерт нагадав, що запровадження заходів щодо вшанування пам'яті загиблих внаслідок збройної агресії РФ проти України віднесене нині до компетенції органів місцевого самоврядування.

Як приклад юрист навів Київ, де такі заходи були запроваджені рішенням Київської міської ради №6/10473 від 30 січня 2025 року ("Про заходи щодо проведення в місті Києві загальнонаціональної хвилини мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії РФ проти України").

Він пояснив, що вказаним рішенням, серед іншого:

були схвалені рекомендації щодо текстової частини церемоніалу хвилин мовчання;

рекомендовано установам, закладам та організаціям (а також іншим юридичним особам та суб'єктам господарювання всіх форм власності), закладам освіти державної та приватної форм власності (які здійснюють діяльність на території міста Києва) під час оголошення хвилини мовчання забезпечити - за можливості - її проведення шляхом призупинення діяльності (крім заходів, призупинення яких є неможливим внаслідок відповідного технологічного процесу, де встановлено безперервний режим роботи, невідкладних заходів та заходів ургентного характеру);

рекомендовано використання відповідних рекомендацій (які містяться у додатку до рішення).

На виконання зазначеного рішення Київської міської ради комунальним підприємством виконавчого органу КМР (Київської міської державної адміністрації) 7 лютого 2025 року було видано наказ №27.

"Цим наказом зобов'язано водіїв пасажирського транспорту під час здійснення пасажирських перевезень щоденно, в проміжку часу від 8:50 до 9:00 (але не пізніше 9 години) після під'їзду до зупинки та оголошення назви зупинки одноразово вмикати на електронних мовних інформаторах оголошення про загальнонаціональну хвилину мовчання", - розповів Буліменко.

Крім того, за його словами, наказом було визначено, що під час здійснення оголошення транспортний засіб (пасажирського транспорту) повинен перебувати на зупинці, рух від якої повинен починатися тільки після закінчення оголошення про хвилину мовчання.

"Законодавством не передбачено обов'язку водіїв зупиняти рух транспортного засобу під час загальнонаціональної хвилини мовчання. Отже, відповідальності за не зупинку транспортного засобу під час загальнонаціональної хвилини мовчання законодавством не встановлено", - підсумував магістр права.