Чи можуть водія оштрафувати за рух під час хвилини мовчання: відповідь юриста

Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії РФ проти України, була запроваджена указом президента. Тим часом запровадження заходів щодо вшанування пам'яті загиблих - належить до компетенції органів місцевого самоврядування.
Про це у коментарі РБК-Україна розповів адвокат і магістр права Євген Буліменко.
Експерт нагадав, що запровадження заходів щодо вшанування пам'яті загиблих внаслідок збройної агресії РФ проти України віднесене нині до компетенції органів місцевого самоврядування.
Як приклад юрист навів Київ, де такі заходи були запроваджені рішенням Київської міської ради №6/10473 від 30 січня 2025 року ("Про заходи щодо проведення в місті Києві загальнонаціональної хвилини мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії РФ проти України").
Він пояснив, що вказаним рішенням, серед іншого:
На виконання зазначеного рішення Київської міської ради комунальним підприємством виконавчого органу КМР (Київської міської державної адміністрації) 7 лютого 2025 року було видано наказ №27.
"Цим наказом зобов'язано водіїв пасажирського транспорту під час здійснення пасажирських перевезень щоденно, в проміжку часу від 8:50 до 9:00 (але не пізніше 9 години) після під'їзду до зупинки та оголошення назви зупинки одноразово вмикати на електронних мовних інформаторах оголошення про загальнонаціональну хвилину мовчання", - розповів Буліменко.
Крім того, за його словами, наказом було визначено, що під час здійснення оголошення транспортний засіб (пасажирського транспорту) повинен перебувати на зупинці, рух від якої повинен починатися тільки після закінчення оголошення про хвилину мовчання.
"Законодавством не передбачено обов'язку водіїв зупиняти рух транспортного засобу під час загальнонаціональної хвилини мовчання. Отже, відповідальності за не зупинку транспортного засобу під час загальнонаціональної хвилини мовчання законодавством не встановлено", - підсумував магістр права.
Нагадаємо, 16 березня 2022 року президент Володимир Зеленський видав указ №143/2022 "Про загальнонаціональну хвилину мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України".
Ним було започатковано проведення щоденно о 9 годині ранку загальнонаціональної хвилини мовчання у всіх засобах масової інформації (незалежно від форми власності).
Мета такого заходу - вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги та самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії РФ проти України.
Наприкінці січня 2025 року стало відомо, що в Києві напрацювали рекомендації щодо проведення хвилини мовчання. Згодом Київрада затвердила перелік заходів із проведення щоденної загальнонаціональної хвилини мовчання. У КМДА пояснили також, чи зупинятиметься транспорт Києва щоранку.
19 лютого у столичному транспорті запрацювала система оголошування пасажирам про початок хвилин мовчання.
З 1 квітня повідомлення про початок загальнонаціональної хвилини мовчання має з'являтись на рекламних майданчиках на вулицях і на інформаційних стендах на станціях метро.
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