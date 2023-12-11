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Чи можуть відновити роботу станцій метро пізніше, ніж за пів року: відповідь Кличка

Фото: Віталій Кличко, мер Києва (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Озвучений попередній термін закінчення ремонтних робіт на Оболонсько-Теремківській лінії київського метрополітену за шість місяців є орієнтовним. Закриті станції можуть відкрити як раніше, і пізніше.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його коментар в ефірі телеканалу "Київ24".

За його словами, зараз триває опрацювання різних варіантів щодо відновлення роботи станцій підземки на "синій" гілці, включаючи "найгірші".

"Може, це займе кілька місяців, не більше, ніж шість місяців, але може і більше", - розповів Кличко.

При цьому градоначальник звернув увагу, що інформацію щодо можливої тривалості ремонтних робіт у пів року було озвучено раніше фахівцями.

"Пів року - це приблизний термін закриття станцій метро", - зауважив Кличко.

Ремонт на "синій" гілці метро Києва та закриття станцій

Нагадаємо, 8 грудня рух поїздів між станціями метро "Деміївська" та "Теремки" у Києві було закрито. Причиною цього стала розгерметизація тунелю метро, тож перегін закрили на ремонт. Обмеження ймовірно продовжаться протягом найближчих пів року. Зокрема про це говорив начальник КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський.

Транспортний експерт Олександр Гречко для РБК-Україна вже оцінив, як позначиться часткове закриття метро в Києві.

Як розповіли у Київській міській державній адміністрації, у столиці курсуватиме наземний транспорт, що дублюватиме маршрути закритих станцій.

Додамо, що за словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, рух на Либідській площі врегулюють, оскільки там стане більше транспорту через закриття метро. Патрульна поліція показала нову схему руху транспорту.

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КиївметроВіталий Кличко