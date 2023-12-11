ua en ru
Пн, 11 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Чи можуть відновити роботу станцій метро пізніше, ніж за пів року: відповідь Кличка

Київ, Понеділок 11 грудня 2023 17:22
UA EN RU
Чи можуть відновити роботу станцій метро пізніше, ніж за пів року: відповідь Кличка Фото: Віталій Кличко, мер Києва (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Озвучений попередній термін закінчення ремонтних робіт на Оболонсько-Теремківській лінії київського метрополітену за шість місяців є орієнтовним. Закриті станції можуть відкрити як раніше, і пізніше.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його коментар в ефірі телеканалу "Київ24".

За його словами, зараз триває опрацювання різних варіантів щодо відновлення роботи станцій підземки на "синій" гілці, включаючи "найгірші".

"Може, це займе кілька місяців, не більше, ніж шість місяців, але може і більше", - розповів Кличко.

При цьому градоначальник звернув увагу, що інформацію щодо можливої тривалості ремонтних робіт у пів року було озвучено раніше фахівцями.

"Пів року - це приблизний термін закриття станцій метро", - зауважив Кличко.

Ремонт на "синій" гілці метро Києва та закриття станцій

Нагадаємо, 8 грудня рух поїздів між станціями метро "Деміївська" та "Теремки" у Києві було закрито. Причиною цього стала розгерметизація тунелю метро, тож перегін закрили на ремонт. Обмеження ймовірно продовжаться протягом найближчих пів року. Зокрема про це говорив начальник КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський.

Транспортний експерт Олександр Гречко для РБК-Україна вже оцінив, як позначиться часткове закриття метро в Києві.

Як розповіли у Київській міській державній адміністрації, у столиці курсуватиме наземний транспорт, що дублюватиме маршрути закритих станцій.

Додамо, що за словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, рух на Либідській площі врегулюють, оскільки там стане більше транспорту через закриття метро. Патрульна поліція показала нову схему руху транспорту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ метро Віталий Кличко
NEWS
Зеленський виключає компроміси з Путіним: хто він такий?
Зеленський виключає компроміси з Путіним: хто він такий?
DAILY
Олексій Чернишов: "Нафтогаз" – монополіст, тому що ніхто не хоче продавати газ населенню на умовах ПСО
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Олексій Чернишов: "Нафтогаз" – монополіст, тому що ніхто не хоче продавати газ населенню на умовах ПСО