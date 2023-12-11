Могут ли возобновить работу станций метро позже, чем через полгода: ответ Кличко

Озвученный предварительный термин окончания ремонтных работ на Оболонско-Теремковской линии киевского метрополитена в шесть месяцев является ориентировочным. Закрытые станции могут открыть как раньше, так и позже.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его комментарий в эфире телеканала "Киев24".

По его словам, сейчас идет проработка различных вариантов по восстановлению работы станций подземки на "синей" ветке, включая "наихудшие".

"Может это займет несколько месяцев, не больше, чем шесть месяцев, но может и больше", - рассказал Кличко.

При этом градоначальник обратил внимание, что информация относительно возможной продолжительности ремонтных работ в полгода была озвучена ранее специалистами.

"Пол года - это примерный срок закрытия станций метро", - отметил Кличко.

Ремонт на "синей" ветке метро Киева и закрытие станций

Напомним, 8 декабря движение поездов между станциями метро "Демеевская" и "Теремки" в Киеве было закрыто. Причиной тому стала разгерметизация тоннеля метро, поэтому перегон закрыли на ремонт. Ограничения вероятно продолжатся в течение ближайших полгода. В частности, об этом говорил начальник КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский.

Транспортный эксперт Александр Гречко для РБК-Украина уже оценил, как скажется частичное закрытие метро в Киеве.

Как рассказали в Киевской городской государственной администрации, в столице будет курсировать наземный транспорт, что будет дублировать маршруты закрытых станций.

Добавим, что по словам министра внутренних дел Игоря Клименко, движение на Лыбидской площади урегулируют, поскольку там станет больше транспорта из-за закрытия метро. Патрульная полиция показала новую схему движения транспорта.