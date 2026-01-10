Чи можуть удари РФ по енергетиці спричинити катастрофу: думка експерта

"Допоки ми маємо достатньо резервів обладнання і можливості відновлюватись, безумовно це і відбувається. Атаки 2-3-4 дні підряд - це дуже складно. Є окремі місцеві ділянки мереж, де може бути складніше чи краще, по-різному. Як от удар по Запоріжжю, Дніпру та Кривому Рогу", - сказав Харченко.

Він зазначив, що після ворожих атак Запоріжжя та Кривий Ріг відновилися за години, а Дніпро - за добу.

"Це як зараз воно працює. І ми вже маємо і розуміння, як чинити опір, і розуміння, як відновлюватись. В чому є велика зараз, на мою думку, проблема, яку треба терміново вирішувати, фактично енергетика виснажується", - додав експерт.

За його словами, ті запаси обладнання, які були створені в ході підготовки до сезону, зараз реально починають вичерпуватися.

"Ми ще їх не вичерпали, але ми вже розуміємо, де кінець складу. І це є важливим зараз питанням, це відновлення ресурсу відновлення. Тобто обладнання, ну перш за все, гроші. Тут мови не йде навіть про те, що нам треба шукати щось. Все зрозуміло, як купити, як привезти, як щось з тим робити", - зазначив Харченко.

Він підкреслив, що це все вже відпрацьовано і зрозуміло.

"Питання саме в тому, щоб мати гроші, яких в зараз, на жаль, немає", - додав експерт.