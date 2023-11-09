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Чи можуть студенти-чоловіки виїжджати за кордон: пояснення ДПСУ

Фото: у ДПСУ пояснили, чи можуть студенти-чоловіки виїжджати за кордон (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Під час дії воєнного стану студенти-чоловіки, незалежно від того, навчаються вони за кордоном чи в Україні, не мають права виїзду з країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника відділу паспортної роботи Управління організації прикордонного контролю Адміністрації ДПСУ Валерія Бойка під час брифінгу в Медіацентрі Україна - Укрінформ.

"На цей час позиція є стала, така категорія студентів, незважаючи на те чи цей студент навчається в Україні, чи він навчається за кордоном, права виїзду за кордон на сьогодні вони не мають", - сказав Бойко.

Він наголосив, що це чітко визначено Постановою 57, пунктом 2-6. Тому до внесення змін в цей нормативний акт студенти виїжджати не зможуть.

Виїзд чоловіків за кордон

Під час воєнного стану в Україні, яке Рада продовжила 8 листопада до 14 лютого 2024 року, мобілізації підлягають усі громадяни-чоловіки віком 18-60 років. Крім того, накладено заборону на їхній виїзд за кордон.

Наразі виїхати можуть ті з чоловіків, які мають відстрочку (за певних умов), або ті, хто не підлягає мобілізації. Щодо жінок, дітей та хлопців до 18 років - виїзд за межі України для них відкритий, крім мобілізованих представниць жіночої статі.

За останні 10 місяців прикордонники відмовили у виїзді за межі України 43 тисячам громадян. Більшість із них - чоловіки.

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