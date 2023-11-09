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Більшість чоловіки. Держприкордонслужба відмовила у виїзді 43 тисячам українців

Україна, Четвер 09 листопада 2023 13:18
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Більшість чоловіки. Держприкордонслужба відмовила у виїзді 43 тисячам українців Фото: Держприкордонслужба відмовила у виїзді 43 тисячам українців (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

За останні 10 місяців прикордонники відмовили у виїзді за межі України 43 тисячам громадян. Більшість із них - чоловіки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка під час прес-конференції.

Речник не приховує - у прикордонників велика кількість відмов на кордоні.

"За 10 місяців у виїзді в перетину кордону було відмовлено 43 тисячам громадян України, які слідували на виїзд з України", - констатував Демченко.

Він додав, що відмови були з різних причин, але в першу чергу через те, що особи не відповідали умовам перетину кордону.

"Знову ж таки, тут більше йде мова про громадян України чоловіків", - зазначив спікер.

Виїзд з України

Під час воєнного стану в Україні, яке Рада продовжила 8 листопада до 14 лютого 2024 року, мобілізації підлягають усі громадяни-чоловіки віком 18-60 років. Крім того, накладено заборону на їхній виїзд за кордон. Щоправда, виїхати можуть ті з чоловіків, які мають відстрочку (за певних умов), або ті, хто не підлягає мобілізації. Щодо жінок, дітей та хлопців до 18 років - виїзд за межі України для них відкритий, крім мобілізованих представниць жіночої статі.

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