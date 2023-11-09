Могут ли студенты-мужчины выезжать за границу: объяснение ГПСУ

"К настоящему времени позиция есть постоянная, такая категория студентов, несмотря на то, что этот студент учится в Украине, или он учится за границей, права выезда за границу на сегодняшний день они не имеют", - сказал Бойко.

Он подчеркнул, что это четко определено Постановлением 57, пунктом 2-6. Поэтому до внесения изменений в этот нормативный акт студенты выезжать не смогут.

Выезд мужчин за границу

Во время военного положения в Украине, которое Рада продлила 8 ноября до 14 февраля 2024, мобилизации подлежат все граждане-мужчины в возрасте 18-60 лет. Кроме того, наложен запрет на их выезд за границу.

Сейчас выехать могут те из мужчин, которые имеют отсрочку (при определенных условиях), или те, кто не подлежит мобилизации. Относительно женщин, детей и парней до 18 лет - выезд за пределы Украины для них открыт, кроме мобилизованных представительниц женского пола.

За последние 10 месяцев пограничники отказали в выезде за пределы Украины 43 тысячам граждан. Большинство из них - мужчины.