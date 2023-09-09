Чи випускатимуть за кордон жінок на військовому обліку: пояснення юриста

Жінки в Україні з 1 жовтня можуть добровільно стати на військовий облік. Водночас жінки-медики та фармацевти повинні зробити це обов'язково.

Обмеження на виїзд за кордон стосуватимуться лише тих жінок, які будуть мобілізовані, а не всіх, хто стоятиме на військовому обліку. Про це у коментарі РБК-Україна розповів член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський.

Чи означає постановка на облік жінок те, що вони після цього не зможуть виїхати за кордон і що їх мобілізують невдовзі після поставлення на облік, у коментарі РБК-Україна Надія Грищенко, адвокатка Ario Law Firm.

Чи означає взяття жінок на військовий облік мобілізацію до ЗСУ

Згідно з Законом України "Про військовий обов'язок і військову службу", жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком і закінчили заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають взяттю на військовий облік військовозобов’язаних.

"Відповідно до законодавства (Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів затвердженого постановою Кабінетів Міністрів України від 30 грудня 2022 року № 1487), військовий облік є складовою змісту мобілізаційної підготовки держави", – пояснює Надія Грищенко.

Він полягає у цілеспрямованій діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій щодо:

фіксації, накопичення та аналізу наявних людських мобілізаційних ресурсів за військово-обліковими ознаками;

здійснення заходів із забезпечення виконання встановлених правил військового обліку призовниками, військовозобов’язаними та резервістами;

подання відомостей (персональних та службових даних) стосовно призовників, військовозобов’язаних та резервістів до органів ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Фото: Стаючи на військовий облік, жінка стає військовозобов'язаною та перебуває у запасі ЗСУ чи інших військових формувань (Getty Images)

"Відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо військового обов'язку громадяни України поділяються на такі категорії, зокрема, військовозобов'язані – особи, які перебувають у запасі для комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави", – додає вона.

Тобто, стаючи на військовий облік, жінка стає військовозобов'язаною та перебуває у запасі Збройних сил України чи інших військових формувань, пояснює Надія Гриценко.

"Слід також звернути увагу, що жодних винятків (ставати на військовий облік чи не ставати) для жінок, які здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, немає. Якщо жінка вагітна, або має малолітніх дітей, або працює, або є домогосподаркою, вона має стати на військовий облік, якщо має відповідну фахову приналежність", – каже адвокат.

Згідно з частиною 12 статті 1 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час. У мирний час жінки можуть бути прийняті на військову службу та службу у військовому резерві тільки в добровільному порядку (за контрактом).

Жінки виконують військовий обов’язок на рівних засадах із чоловіками (за винятком випадків, передбачених законодавством з питань охорони материнства та дитинства, а також заборони дискримінації за ознакою статі), що включає прийняття в добровільному порядку (за контрактом) та призов на військову службу, проходження військової служби, проходження служби у військовому резерві, виконання військового обов’язку в запасі та дотримання правил військового обліку.

"Отже, військовозобов’язаних жінок дійсно можуть призвати на військову службу або ж залучити до виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час. Однак, наголошую, що взяття на військовий облік автоматично не означає мобілізацію", – каже вона.

Адвокат додатково зазначає, що перелік осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації закріплений у статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та поширюється на жінок, які здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, та стали на військовий облік.

Фото: Взяття на військовий облік автоматично не означає мобілізацію (Getty Images)

Чи зможуть взяті на облік жінки виїхати за кордон

Чи означає постановка жінок, які здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, на військовий облік жінок те, що вони після цього не зможуть виїхати за кордон? Ні, не означає.

При розв’язанні цього питання, каже адвокат, треба керуватись Правилами перетинання державного кордону громадянами України, які затверджені постановою КМУ від 27.01.1995 №57.

"Виїзд за кордон жінок, які мають медичні та фармацевтичні спеціальності та стали на військовий облік, наразі вищезазначеними правилами перетинання державного кордону не обмежений. На цей час обмеження стосуються лише чоловіків у віці від 18 до 60 років", – зауважує співрозмовниця.

У прикордонників немає доступу до інформації про військовий облік жінок, а також вони не мають права вимагати пред'явлення при перетині кордону будь-яких додаткових документів, які б підтверджували вашу освіту, окрім паспорта.

Нагадаємо, у жовтні 2022 року Верховна Рада ухвалила закон про добровільний військовий облік жінок.

Як заявив недавно представник президента в Раді Федір Веніславський, жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають обов’язковому військовому обліку. З 1 жовтня 2023 року такі жінки мають з’явитися до ТЦК і пройти всі необхідні процедури.

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