Чи можуть ще якісь країни Африки розірвати дипвідносини з Україною: думка дипломата

Підтримати тренд Малі та Нігеру й розірвати дипвідносини з Україною могли б, наприклад, Центральноафриканська Республіка чи Буркіна-Фасо.

Однак, за словами спецпредставника України з питань Близького Сходу та Африки Максима Субха, Україна робить все, щоб донести ральне бачення щодо того, що відбувається в Африці, та показати налаштованість та щире бажання розвивати чесні та взаємовигідні партнерські стосунки з усіма країнами материка.

"Ми завжди говорили про те, що ми відкриті до діалогу, ми відкриті до співпраці. Тому я сподіваюся, що інші країни будуть зважати на відкриту позицію України, попри політичні преференції. Відтак, маю надію, що інші країни, які сповідують подібний до Малі та Нігеру зовнішньополітичний курс, утримаються від вжиття аналогічних заходів", - зазначив дипломат.