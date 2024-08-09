Могут ли еще какие-то страны Африки разорвать дипотношения с Украиной: мнение дипломата

Поддержать тренд Мали и Нигера и разорвать дипотношения с Украиной могли бы, например, Центральноафриканская Республика или Буркина-Фасо.

Однако, по словам спецпредставителя Украины по Ближнему Востоку и Африке Максима Субха, Украина делает все, чтобы донести реальное видение происходящего в Африке, и показать настроенность и искреннее желание развивать честные и взаимовыгодные партнерские отношения со всеми странами материка.

"Мы всегда говорили о том, что мы открыты к диалогу, мы открыты к сотрудничеству. Поэтому я надеюсь, что другие страны будут учитывать открытую позицию Украины, несмотря на политические преференции. Следовательно, надеюсь, что другие страны, исповедующие подобный Мали и Нигеру внешнеполитический курс, воздержатся от принятия аналогичных мер", - отметил дипломат.