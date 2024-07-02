Чи можуть росіяни на 100% захистити Керченську переправу від ударів ЗСУ: що кажуть у ВМС

"Відновили (Керченську переправу - ред.), використовують в принципі. Питання - на скільки її вистачить, але у них вибору особливо немає. Це основний логістичний шлях для них, для забезпечення угрупування. Таким він був і до моменту ураження. Ураження було невипадковим, враховуючи ту кількість логістики, яку на себе бере ця поромна переправа, то відповідно, це законна військова ціль. Тому що саме вона забезпечує угруповання і в Криму, і на півдні України", - розповів Плетенчук.

За його словами, росіяни намагаються посилювати захист переправи, однак перекрити Керченську протоку вони повністю не можуть.

"Вони періодично там проводять певні заходи. Намагаються ще щось стягнути, черговий паркан побудувати, але знову ж таки для них проблема в тому, що перекрити повністю Керченську протоку вони не можуть собі дозволити. Там здійснюється цивільне судноплавство, туди заходять судна під іноземними прапорами, заходять вони в офіційно визнані порти, Таганрозьку затоку тощо", - пояснив речник.

Він також зазначив, що окупанти не можуть на 100% захистити Керченську переправу.

"В принципі, нічого не можна захистити на 100%, особливо коли є для цього бажання, щоб знищити цей об’єкт", - наголосив Плетенчук.