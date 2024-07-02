Могут ли россияне на 100% защитить Керченскую переправу от ударов ВСУ: что говорят в ВМС

"Восстановили (Керченскую переправу - ред.), используют в принципе. Вопрос - на сколько ее хватит, но у них выбора особо нет. Это основной логистический путь для них, для обеспечения группировки. Таким он был и до момента поражения. Поражение было неслучайным, учитывая то количество логистики, которое берет на себя эта паромная переправа, то соответственно, это законная военная цель. Потому что именно она обеспечивает группировку и в Крыму, и на юге Украины", - рассказал Плетенчук.

По его словам, россияне пытаются усиливать защиту переправы, однако перекрыть Керченский пролив они полностью не могут.

"Они периодически там проводят определенные мероприятия. Пытаются еще что-то стянуть, очередной забор построить, но опять же для них проблема в том, что перекрыть полностью Керченский пролив они не могут себе позволить. Там осуществляется гражданское судоходство, туда заходят суда под иностранными флагами, заходят они в официально признанные порты, Таганрогский залив и тому подобное", - пояснил спикер.

Он также отметил, что оккупанты не могут на 100% защитить Керченскую переправу.

"В принципе, ничего нельзя защитить на 100%, особенно когда есть для этого желание уничтожить этот объект", - подчеркнул Плетенчук.