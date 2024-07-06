Чи можуть родичі забрати ліки за е-рецептом: відповідь НСЗУ

Раніше повідомлялося про те, на який термін дійсний рецепт за програмою "Доступні ліки".

Крім того, які безкоштовні ліки можуть отримати українці та де їх можна взяти.

До того ж у МОЗ України розповіли, на які ліки можна буде отримати е-рецепт у 2024 році.

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