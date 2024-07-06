Чи можуть родичі забрати ліки за е-рецептом: відповідь НСЗУ

Якщо у вас є рецепт на "Доступні ліки", проте не можете сходити до аптеки, то ваші родичі це можуть зробити за вас.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис НСЗУ в Facebook.
Для того, щоб ваші близькі могли взяти ліки необхідно:
Крім того, у НСЗУ нагадали, що необхідно обов'язково перевірити, чи дійсний рецепт.
Раніше повідомлялося про те, на який термін дійсний рецепт за програмою "Доступні ліки".
Крім того, які безкоштовні ліки можуть отримати українці та де їх можна взяти.
До того ж у МОЗ України розповіли, на які ліки можна буде отримати е-рецепт у 2024 році.
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