Могут ли родственники забрать лекарство по е-рецепту: ответ НСЗУ

Ранее сообщалось о том, на какой срок действителен рецепт по программе "Доступные лекарства".

Кроме того, какие бесплатные лекарства могут получить украинцы и где их можно взять.

К тому же в Минздраве Украины рассказали, на какие лекарства можно будет получить е-рецепт в 2024 году.

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